РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В подмосковном Подольске появилось новое граффити с изображением советского снайпера и телефонистки, участницы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, ефрейтора Татьяны Барамзиной, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Фасад пятиэтажного здания на улице Кирова, дом 66 художественно оформили в преддверии праздника Дня России.

«Художник Илья Демченко изобразил советского снайпера и телефонистку, участницу Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, ефрейтора Татьяну Барамзину», - говорится в сообщении.

Барамзина в армии с июня 1943 года. В марте 1944 года окончила Центральную женскую школу подготовки снайперов, располагавшуюся на станции Силикатная в черте города Подольск, и в составе группы из 200 женщин-снайперов была направлена на Западный фронт.

Она стала участницей Великой Отечественной войны в апреле 1944 года – снайпером и телефонистом 252-го стрелкового полка. Воевала на Западном (апрель 1944 года) и 2-м Белорусском (апрель – июль 1944 года) фронтах. Участвовала в Могилевской и Минской операциях.

5 июля 1944 года в районе деревни Пекалин (ныне Смолевичского района Минской области, Беларусь) во время ожесточенного боя, имея возможность отступить вместе с другими бойцами, осталась в землянке медсанбата с ранеными. Оборонялась от подобравшихся гитлеровцев с помощью автомата и гранат. Однако гитлеровцы сумели забросить в землянку гранаты и ворвались в медсанбат. Расстреляв уцелевших раненых, они вытащили из землянки Барамзину и стали зверски избивать ее прикладами и штыками, после чего застрелили выстрелом в голову из противотанкового ружья.

За отвагу и геройство, проявленные в боях с немецкими захватчиками, указом президиума Верховного совета СССР от 24 марта 1945 года ефрейтору Барамзиной присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).