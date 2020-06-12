РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июн. Молодогвардейцы поздравили с праздником Героев России, проживающих на территории городского округа Щелково, и поблагодарили их за неравнодушие и большую общественную работу, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Молодой Гвардии».

«Они сделали огромный вклад в развитие нашей страны, и я считаю, что День России – это во многом их праздник, праздник Героев нашей страны. Это те, на чьем примере важно воспитывать и учить молодежь», - отметил руководитель щелковского отделения «Молодой Гвардии» Алексей Пирогов.

Также молодогвардейцы передали Героям России Анатолию Андронову, Сергею Храпцову, Николаю Колпакову и Виктору Реню продуктовые наборы.