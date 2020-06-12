РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Местное отделение партии «Единая Россия» предоставило для патриотического авто-мотопробега флаги цвета триколор, говорится в сообщении пресс-службы партии «Единая Россия».

«Перед тем, как колонна байкеров и автомобилистов совершила авто-мотопробег в честь Дня России по улице Кирова, партийный актив «Единой России» и «Молодая Гвардия» помогли участникам патриотического движения экипировать «железных коней». Каждое транспортное средство молодогвардейцы и партийцы украсили флагами цвета российского триколора. Они стали главным украшением праздника», - говорится в сообщении.

Как отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский, флаг страны - это символ патриотизма и гордости за Россию.

«Поэтому мы с радостью внесли свой вклад в создание атмосферы главного государственного праздника страны», - завершил Беловодский.