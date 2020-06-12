РИАМО - 12 июн. В Московской области из-за обильных дождей остаются подтопленными 274 приусадебных участка в шести округах и одна дорога, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

В пятницу от воды освободили 42 приусадебных участка и один участок дороги.

«За 12 июня привлекалось 66 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 26 человек и восемь единиц техники», — отмечается в материале.

За период с 29 мая по 12 июня от воды освободили 1387 приусадебных участков, 119 домов, пять участков дороги (два из них повторно) и три моста. За это время откачали 47 051 кубометров воды.

В конце мая Московская область оказалась в эпицентре сильных ливней. 29 мая в регионе прошли рекордные дожди, потом наступила небольшая передышка. За несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.