РИАМО - 12 июн. В городском округе Воскресенск продолжается ремонт Афанасьевского моста и строительство нового инженерного сооружения через Москву-реку, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Работы по реконструкции и строительству мостов возобновились с 18 мая.

«На Афанасьевском мосту осуществляется укладка асфальтобетона на тротуарах и устанавливаются барьерные ограждения. В отношении нового моста рабочие занимаются устройством основания дороги на левом берегу реки, осуществляют монтаж главных балок и укрупнение пролетного строения, а также ведут разработку котлована для одной из опор», — говорится в сообщении.

Всего в работах задействовано 135 человек и 35 единиц техники.

Решение об открытии движения по Афанасьевскому мосту примет специальная рабочая комиссия, запланированная на 24 июня.

Работы проводятся в рамках комплексной реконструкции моста через Москву-реку на 0,6 километре дороги Ачкасово — Городище — Глиньково – улица Гиганта. Строительство нового моста и восстановление реверсивного движения позволит разгрузить округ от транспортного потока и обеспечит еще один выезд на федеральные дороги.

В настоящий момент на объекте обеспечены все противоэпидемиологические меры: введен пропускной режим, обеспечено соблюдение социальной дистанции, сотрудники работают в индивидуальных средствах защиты.

Реализация проекта позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Кроме того, улучшится транспортная доступность трех крупных микрорайонов с общей численностью более 40 тысяч человек.