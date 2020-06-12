РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Ко Дню России юные жители городского округа Люберцы подготовили небольшие видеоролики с праздничными поздравлениями и разместили их в соцсети, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Свои эмоциональные послания ребята адресовали всем жителям страны в рамках онлайн-акций и флешмобов, приуроченных ко Дню России. Ну, а чтобы их поздравления увидело как можно больше людей, авторы роликов поставили общие для всех онлайн-мероприятий хэштеги: #Ялюблю_тебя_жизнь, #МыРоссия, #Мывместе», - говорится в сообщении.

В интернете в пятницу проводится акция «Сердечная благодарность», где каждый желающий поздравляет всех граждан страны и затем выкладывают ролик в соцсети. На страницах группы «Челси» организован сбор танцевальных видео под песню группы «Давай, Россия!». «Что я сделаю для России, когда вырасту?» - на этот вопрос уже ответили тысячи детей по всей стране в рамках акции «Будущее России».

Также в этот день проводится онлайн-выставка детских рисунков «Моя Россия». Дети изображают то, как они видят свои любимые уголки России: бабушкин дом, сад или школу, реку или озеро, рыбалку и катание на велосипеде.

Участники акции «Великая Россия» опубликовывают в соцсети короткие видеоролики с ответами, за что и почему они любят свою родину.

Пользователи из России и соотечественники за рубежом делятся своими фото и видео на фоне берез в рамках флешмоба #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза под исполнение песни «Отчего так в России березы шумят».