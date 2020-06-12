РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Поздравительные открытки и ленты раздали активисты Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» во время концертной программы «Россия – это мы!» в Люберцах и поселках городского округа, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Праздничная акция прошла в рамках муниципального проекта «Патриотизм в действии». Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Люберцы, член регионального политсовета партии Александр Шлапак принял личное участие в раздаче главного атрибута праздника.

«Главное, с каким трепетом относятся к этой традиции и сами жители. Ведь это не просто атрибут праздника. Лента триколор символизирует гордость за Отечество, за свою малую Родину», - сказал Александр Шлапак.

Он отметил, что раздача ленточек цвета Государственного Флага страны - это традиционная акция, в которой принимает участие партийный актив, сторонники и молодогвардейцы.

Куратор муниципального партийного проекта «Патриотизм в действии», молодогвардеец Антон Бойчук рассказал, что всего в День России жителям округа вручат более четырех тысяч праздничных открыток и около восьми тысяч лент.