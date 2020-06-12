РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 12 июн. Продовольственные наборы передадут ветеранам Великой Отечественной войны в подмосковном Дзержинском, наборы доставят на дом каждому ветерану волонтеры «Гражданского комитета России», говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Лидер межрегионального движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков вместе с предпринимателем Алексеем Зиминым провели очередную акцию продовольственной помощи городским ветеранам.

«В офис местного совета ветеранов Великой Отечественной войны были переданы продуктовые наборы, а также решен вопрос с оплатой телефонной связи руководства ветеранской организации. Продовольственные наборы будут доставлены ветеранам на дом силами волонтеров движения «Гражданский комитет России», — говорится в сообщении.

Председатель Дзержинского городского совета ветеранов Владимир Мельников также сообщил, что благодаря общественной инициативе Артура Шлыкова и социально ответственного бизнеса, оказывается внушительная поддержка не только нуждающимся семьям и ветеранам, но и деятельности городской больницы.

«Артур Анатольевич Шлыков является давним и надежным другом дзержинских ветеранов. Помощь, которую нам всегда оказывает он и его команда, сейчас вдвойне востребована, так как практически все наши ветераны находятся на полной самоизоляции. Нам повезло, что в городе есть такие люди», — сказал Мельников.

Также благодарность за помощь ветеранам была направлена предпринимателю Алексею Зимину, который оказывает поддержку социальным проектам и развитию спорта.