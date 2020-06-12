РИАМО - 12 июн. Свято-Троицкая Сергиева Лавра откроется для прихожан 13 июня, сообщается в группе монастыря «ВКонтакте».

«С великой радостью сообщаем о том, что 13 июня в 6 часов утра в субботу перед неделей Всех Святых Троице-Сергиева Лавра вновь откроет свои врата для молящихся», — говорится в сообщении.

На территории монастыря все посетители должны носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

Вход на территорию Лавры без масок категорически запрещен.

Верующие в Подмосковье могут посещать храмы и участвовать в богослужениях с 3 июня.