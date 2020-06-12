РИАМО - 12 июн. В Воскресенске автобусы АО «Мострансавто» 15 июня выйдут по расписанию буднего дня, на особо популярных маршрутах рейсы уже восстановлены до прежнего показателя, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов посетил городской округ Воскресенск для контроля за соблюдением санитарных мер со стороны водителей автобусов, а также проверки так называемых «красных точек», обозначенных жителями в социальных сетях и на портале «Добродел».

«Сейчас, когда ограничительные меры для населения постепенно снимаются, возникает необходимость возобновления всех рейсов по привычному графику. Поэтапно режим работы учреждения восстанавливается, а число рейсов возрастает», — говорится в сообщении.

Руководством предприятия АО «Мострансавто» для обеспечения безопасности персонала и с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции было закуплено 750 тысяч медицинских масок и большой объем различных дезинфицирующих средств для рук, поверхностей салонов автобусов и помещений автовокзалов и ПАТП.

«Сегодня мы видим, что постепенно ограничительные меры снимаются. Все больше людей возвращаются к обычной жизни. Соответственно, растет и число пассажиров в транспорте. Если еще на прошлой неделе мы перевозили порядка 20% людей от прежнего объема, <…> то сегодня этот показатель достигает уже 35%. Мы понимаем, что уже в этот понедельник цифра вновь вырастет. Предполагаем, что она будет равна примерно 60%», — отметил Мурашов.

По его словам, принято решение с 15 июня запустить 100% количество рейсов. В городском округе Воскресенск на сегодняшний день выполняется 700 рейсов, а с понедельника их станет 1,2 тысячи.

«На особо популярных маршрутах рейсы уже восстановлены до прежнего показателя. Например, маршрут №16 и №25 осуществляются по графику будних дней», — пояснил глава предприятия-перевозчика.

Позже во всех автобусах восстановится прием оплаты за наличный расчет. Хотя, как показывает статистика, еще до объявления пандемии наличный расчет использовали всего 5% пассажиров.

«Однако все это не означает, что все меры безопасности будут отменены. Водители и пассажиры должны будут находиться в салонах в защитных медицинских масках, за соблюдением этого требования со стороны персонала будут следить видеокамеры, размещенные в автобусах. Кроме того, продолжится ежедневный замер температуры тела у представителей транспортного предприятия и дезинфекция транспорта», — отметил Мурашов.