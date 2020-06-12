РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил выпускников с окончанием школы и вручил подарки от Московской областной Думы юным активистам молодежной общественной организации «Подольский Союз Молодежи».

«В День России поздравил выпускников с окончанием школы – событием, которое стоит у истоков нового жизненного этапа на пути во взрослую жизнь. В честь мероприятия вручил подарки от Московской областной Думы юным активистам молодежной общественной организации «Подольский Союз Молодежи» и пожелал успехов во всех начинаниях на благо Подольска», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что подольские школы входят топ рейтингов лучших учебных заведений Подмосковья. Выпускники становятся профессорами, академиками, выдающимися учеными, артистами и известными спортсменами. В учебных заведениях преподают высококлассные педагоги, лучшие из них завоевали любовь не только у своих учеников, но и заявили о себе на всероссийском уровне.



