РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Артисты молодежного шоу-театра «Максимум» выступили перед жителями жилого комплекса «Красногорский» в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации городского округа

«Двенадцатого июня у ЖК «Красногорский» состоялся праздничный концерт «Россия — Родина моя». Жители смогли послушать песни в исполнении народного коллектива молодежного шоу-театра «Максимум», не выходя из дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что активисты местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» раздали жителям праздничные наборы в которые входят маска, лента-триколор и открытка, а также воздушные шары.

«Завершился концерт дымовым салютом, окрашенным в цвета государственного флага РФ», — заключается в материале.