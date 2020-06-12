РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июн. Жители городского округа Щелково присоединились ко всероссийской акции «Окна России», сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем укреплять славную традицию — украшать окна своих квартир, домов, офисов ко всероссийским праздникам. Это стало очень популярным среди жителей округа», — говорится в сообщении.

Для участия необходимо украсить свои окна рисунками, картинками и надписями, посвященными России или своему округу. Это можно сделать с помощью красок, наклеек и трафаретов, чтобы украшенное окно было видно с улицы.

После нужно нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, и выложить в социальных сетях с хештегами акции, рассказом о своем городе, дворе и малой Родине. После этого необходимо опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами: #РДШ #ОкнаРоссии.