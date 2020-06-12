РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Полицейские подмосковного Подольска совместно с председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым провели профилактическую акцию «Наш дом – Россия!», в ходе которой раздали флажки и информационные памятки, а также поздравили жителей с Днем России, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с Поповым на центральной площади города провели профилактическое мероприятие «Наш дом – Россия!».

«Полицейские напомнили гражданам о том, что наша страна является многонациональным государством и населяющие ее народы – неотъемлемая часть России. Также рассказали об истории праздника и государственной символике», - говорится в сообщении.

Общественник Попов призвал горожан соблюдать права и обязанности, уважать интересы окружающих и не создавать конфликтных ситуаций, приводящих к экстремистским настроениям. Участникам акции раздали флажки и информационные памятки, а также поздравили с государственным праздником.