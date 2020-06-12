РИАМО (РЕУТОВ) - 12 июн. В подмосковном Реутове в честь празднования Дня России состоялся музыкальный концерт для врачей и пациентов Центральной городской больницы, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Во дворе ЦГКБ городского округа Реутов 12 июня в 12 часов дня прошел мини-концерт с участием местного коллектива — модерн-фолк группы «Русален». Они исполнили песни из собственного репертуара. Мероприятие состоялось прямо перед окнами терапевтического корпуса», — говорится в сообщении.

Концерт прошел при поддержке министерства культуры и министерства здравоохранения Московской области.

«Сегодня мы празднуем День России. Кто-то проводит этот день дома с близкими, кто-то поехал на дачу. Мы решили организовать это мероприятие для жителей, проходящих лечение в условиях стационара, и для медицинского персонала, который 12 июня проводит на «боевом посту». Таким образом мы в очередной раз выразили благодарность врачам, а также подняли настроение пациентам», — сказала начальник отдела культуры и молодежной политики городской администрации Анастасия Николаенко.

Коллектив больницы поблагодарил организаторов концерта и волонтеров «Молодой Гвардии», которые в День России передали медикам ленточки в цветах российского триколора.

Отмечается, что концерты с участием вокальных и инструментальных коллективов народного творчества состоялись в 33 муниципалитетах Подмосковья, включая Балашиху, Королев, Лыткарино, Подольск, Химки и Серпухов.