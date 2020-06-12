В Московской области уже разрешили посещать парки, религиозные объекты, салоны красоты и сауны. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, жителей Подмосковья ждет новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Так, с 12 июня кафе и рестораны смогут открыть свои летние веранды. Чуть позже возобновят свою деятельность в штатном режиме стоматологии и каршеринг, откроются торгово-развлекательные центры. Подробнее о том, что и когда заработает в регионе, читайте в материале РИАМО.

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12 июня

Открытие летних веранд

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 11 июня внес изменения в постановление, регулирующее режим повышенной готовности в регионе. Новые пункты регламентируют порядок снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Так, 12 июня кафе и рестораны смогут открыть свои летние веранды. Для этого существует лишь одно условие – на каждого посетителя должно быть выделено не менее пяти квадратных метров.

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15 июня

Активация социальных карт и запись в МФЦ через госуслуги

С 15 июня записаться в многофункциональные центры можно будет не только по номеру 8 (800) 550-50-30, но и через портал госуслуг.

Также с понедельника начнут работать социальные карты жителей Московской области для оплаты проезда в общественном транспорте в Подмосковье. Так как риск заражения коронавирусом еще существует, в региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 советуют лицам старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, свести к минимуму свое передвижение на пассажирском автотранспорте.

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Учебные заведения

Что касается учебных заведений:

– в регионе возобновят прием в общеобразовательные организации;

– в колледжах начнут проводить демонстрационные экзамены – итоговая аттестация выпускников;

– с понедельника смогут возобновить свою деятельность автошколы и организации, занимающиеся летной подготовкой пилотов.

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Каршеринг и стоматологии

С 15 июня пользоваться услугами каршеринга и такси можно будет без ограничений. Напомним, что с 25 мая автомобили предоставляли в аренду на срок не менее пяти дней.

С понедельника в стоматологических клиниках возобновят плановый прием. При посещении врача будет необходимо придерживаться некоторых санитарных правил: заходить только в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию полтора метра. Сотрудники клиник, в свою очередь, должны будут измерять пациентам температуру и проводить дезинфекцию помещений после каждого приема.

Свои двери откроют компании, предоставляющие персональные услуги. Можно будет без проблем сделать фото на документы или отвести своего питомца к грумеру.

С понедельника также заработают:

– кадровые агентства;

– медицинские организации, за исключением санаториев;

– агентства недвижимости, индивидуальные риелторы, а также компании, работающие в области права, бухучета и консалтинга.

Театры, концертные площадки и цирки смогут начать проводить очные репетиции творческих коллективов без зрителей.

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25 июня

Открытие торговых центров

25 июня могут возобновить свою работу объекты торговли и сферы услуг, независимо от их площади и наличия отдельного входа. Таким образом, свои двери для посетителей откроют торгово-развлекательные центры и все магазины, находящиеся в них. Останутся закрытыми лишь фуд-корты и кинотеатры. Проведение массовых развлекательных мероприятий в ТРЦ тоже пока под запретом.

Поклонникам кино не стоит унывать: в Подмосковье открыли семь автокинотеатров под открытым небом. Здесь можно насладиться просмотром фильмов на большом экране, не выходя из собственного автомобиля – интересно, а главное – безопасно.

Остальные ограничения продолжают действовать.