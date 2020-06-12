РИАМО - 12 июн. В центре столицы 14 июня из-за тренировки с механиками-водителями для парада Победы с 21:00 перекроют движение, водителям рекомендуется воздержаться от поездок в эту часть города в воскресенье вечером, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«Рекомендуем заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов и, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города в вечернее время», — отмечается в материале.

Будет полностью перекрыто семь участков дороги: Тверская улица, от Моховой улицы до Тверского бульвара; Тверская улица, от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы; 1-я Тверская-Ямская улицы, от Большой Садовой улицы до улицы Гашека; Оружейный переулок от дома 3 строение 1 до Тверской улицы; улица Моховая, от улицы Воздвиженка до Тверской улицы; улица Охотный ряд, от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка; улица Большая Никитская, от Моховой улицы до переулка Романова.

Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. Ранее его перенесли с 9 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.