РИАМО - 12 июн. В столице стартовал прием заявок на участие в акселераторе ресторанного бизнеса, он продлится до 26 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акселератор организует ГБУ «Малый бизнес Москвы». Программа рассчитана на десять недель.

«Индивидуальные консультанты будут помогать предпринимателям развивать и улучшать свои проекты и компетенции. Программа обучения завершится демоднем, во время которого бизнесмены поделятся результатами акселерации, а лучшие получат информационную поддержку города», — говорится в сообщении.

В программе может участвовать любой столичный предприниматель или компания, которые работают в сфере общепита.

«Программа предусматривает как теоретические, так и практические занятия», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.