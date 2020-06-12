РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. В честь Дня России жителям городского округа Люберцы предложили поучаствовать в онлайн-мероприятиях и заявить о своих талантах всей стране, одно из них - танцевальный флешмоб «Давай, Россия!», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Сегодня мы еще не можем проводить праздничные массовые мероприятия - точка в борьбе с распространением коронавируса не поставлена. Поэтому много акций и флешмобов проводится в соцсетях. Можно снять на видео тематический танец, песню, стихотворное поздравление, сфотографировать рисунок и затем выложить в своих аккаунтах, не забыв поставить хештеги. Во флешмобе «Давай, Россия!» люберецкая молодежь также принимает активное участие», - сказал глава.

Танцевальный флешмоб проводится на официальных страничках группы «Челси». Здесь организован сбор танцевальных видео под песню «Давай, Россия!».

Для того, чтобы стать участником онлайн-флешмоба, необходимо разместить видеоролик в соцсети с хештегами: #МыРоссия, #Мывместе, #Ялюблю_тебя_жизнь.