РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Жители городского округа Люберцы присоединились к Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Продолжая сложившуюся традицию украшать окна своих квартир, домов и офисов к всероссийским праздникам, жители городского округа Люберцы присоединись к акции «Окна России». Дети и взрослые – целыми семьями - украсили окна квартир и домов символами нашей страны: триколорами, плакатами, патриотическими рисунками. Благодарен всем люберчанам, кто принял участие в акции!» - сказал Ружицкий.

Для оформления окон можно использовать краски, наклейки, трафареты, плакаты. Украшенное окно должно быть видно с улицы. К акции присоединились учреждения образования и культуры, а также жители городского округа Люберцы.

День России - один из самых молодых государственных праздников в стране. Именно 12 июня в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название - День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

Свое современное название праздник обрел в 2002 году. Официальное постановление было принято 1 февраля в момент вступления в силу нового трудового кодекса.