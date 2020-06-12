Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес изменения в постановление, регулирующее режим повышенной готовности. Поправки регламентируют порядок снятия ограничений, введенных в регионе из-за пандемии. Так, с 12 июня кафе и рестораны смогут открыть для посетителей летние веранды. Чуть позже свою деятельность возобновят автошколы и предприятия, предоставляющие персональные услуги, откроются торгово-развлекательные центры. Подробнее о том, что и когда заработает в Подмосковье, читайте в инфографике РИАМО.

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