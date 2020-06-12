РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июн. В Балашихе за минувшие сутки выявили 13 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в округе составляет 1 399 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 730 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 47 911 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 14 955 человек выписали домой из стационаров, 666 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1399 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.