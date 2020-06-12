РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июн. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили еще восемь случаев коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксировали 1 089 случаев инфицирования, сообщает областной штаб по коронавирусу.

За сутки в Подмосковье выявили 730 новых случаев коронавируса.

«В Щелкове за сутки выявлено еще восемь случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 089 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 47 911 случаев коронавируса. Скончались 666 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 14 955 человек.

Жителям региона рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей. Также необходимо надевать медицинскую маску в общественных местах.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.