РИАМО - 12 июн. В Московской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований, злоумышленника удалось вычислить после длительных оперативных мероприятий и многочисленных экспертиз, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Задержан подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступина и Каширы. Им оказался местный житель, работающий сантехником в одной из жилищно-эксплутационных организаций», — говорится в сообщении.

Подозреваемый совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трех женщин. Мужчина проникал в дома и квартиры, где и совершал преступления.

Кроме этого, в январе 2020 года злоумышленник изнасиловал 10-летнюю девочку.

Мужчина уже дал признательные показания. Его проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Подмосковья.