РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска идут работы по очистке русла реки Нахабинка, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«В Нахабине ведутся работы по очистке русла реки Нахабинка в районе СНТ Речное», - говорится в сообщении.

С первых дней паводка начались мероприятия по очистке русел малых рек. В работе принимают участие сотрудники Красногорского пожарно-спасательного гарнизона, городских служб и отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации горокруга Красногорск.

«Уважаемые жители, в Подмосковье объявлено новое штормовое предупреждение. Оперативные службы округа приведены в режим повышенной готовности. Соблюдайте осторожность: не ставьте автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, берегите себя и близких. Если вам понадобится помощь, обращайтесь по телефонам: 112, 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32, 8(498)568-18-18», - заключается в материале.