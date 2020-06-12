РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 июн. В День России в парке «Елочки» в Домодедове прошло шествие волонтеров парка и молодогвардейцев «Единой России» с российским флагом, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В честь Дня России волонтеры парка «Елочки» и ребята из МГЕР приняли участие в шествии с российским флагом», - говорится в сообщении.

Также молодогвардейцы и члены партии «Единая Россия» раздали жителям округа ленточки цвета российского флага и праздничные открытки.