РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. В Люберцах продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Дню России, на пяти площадках округа проходят концертные программы «Россия – это мы!», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Сегодня мы отмечаем наш главный праздник – День России – в необычном формате. Мы не можем проводить массовые мероприятия, как это делали всегда, но все же постарались сделать все, чтобы у люберчан в этот день было праздничное и радостное настроение. На пяти площадках округа – на внутридомовых территориях – сегодня проходят концерты. Наши артисты подготовили специальную патриотическую программу», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что послушать выступления люберецких артистов можно сегодня по следующим адресам: Октябрьский проспект, дом 1, поселок Красково, улица 2-я Заводская, дом 20/1, поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом 61, поселок Томилино, улица Гоголя, дом 48, поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, двор между домами 2, 3, 4, 5, 6.

Также в этот день в честь празднования Дня России жители всех регионов страны с балконов или у окон своих домов исполнят гимн России. Исполнение гимна можно записать на видео и опубликовать в социальных сетях с хэштегом #общероссийскоеисполнениегимна.