РИАМО - 12 июн. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что большинство граждан России разделяют его позицию о необходимости внесения поправок в Конституцию, сообщает ТАСС.

Глава государства заявил об этом в ходе торжественных мероприятий на Поклонной горе в честь Дня России, где состоялась вручение золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации».

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре», — сказал Путин.

По его словам, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость границ страны безусловно важны для каждого жителя России.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — подчеркнул президент.

День России – государственный праздник, отмечаемый ежегодно 12 июня. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ состоится 1 июля.

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