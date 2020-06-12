РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 июн. Депутаты Мособлдумы Олег Жолобов и Вячеслав Крымов поздравили жителей Домодедова в Днем России, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает. Пусть сила духа наших предков принесет развитие и благополучие нам, нашей стране и нашему городскому округу Домодедово, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее», - сказал Жолобов.

Депутат также отметил, что в этом году праздник отмечается без массовых гуляний и концертов на площадях и в парках. Он выразил уверенность, что тем не менее все объединены, как и 9 мая, чувством любви к России.

Также жителей Домодедова с Днем России поздравил Крымов.

«В этот день все люди, которые проживают на этой территории, осознают, что они являются частичкой одного общего - одной нашей страны. Поэтому очень важно в этот день осознать, что мы все - граждане Российской Федерации, что мы все ответственны за ее судьбу, что мы все отвечаем за то, какая жизнь будет в нашей стране. И, в принципе, все зависит только от нас. С праздником вас, дорогие домодедовцы!» - сказал Крымов.