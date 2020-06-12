РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 48 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3051, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Московской области выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Подольске было выявлено 48 случаев. Всего в округе зафиксировали 3 051 случай Covid-19», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировано 47 911 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 666 заболевших. Выздоровели и выписались 14 955 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.