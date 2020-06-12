РИАМО - 12 июн. Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героям Труда РФ в рамках торжественной церемонии на Поклонной горе в столице, сообщает ТАСС.

Награды получили глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, худрук Малого театра Юрий Соломин, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, а также оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

«Особая поддержка людей труда — непременное условие нашего движения вперед по всем направлениям, и в экономики, и в социальной сфере, в технологическом развитии, в культуре и в спорте», — сказал Путин.

По его словам, успехи России будут множиться, потому что «мы все вместе, мы — единый многонациональный народ».

Ранее Путин принял участие в торжественной церемонии подъема Государственного флага РФ на Поклонной горе.