РИАМО - 12 июн. В кассах метро и киосках Мосгортранса с пятницы можно продлить проездные пассажирам, которые совершили в период самоизоляции с 30 марта по 8 июня не более 22 поездок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Если в данный период количество поездок превысило 22, но с 30 марта по 11 мая москвич совершил не более восьми поездок, то проездной продлят. Это связано с тем, что с 12 мая свою работу возобновили промышленные и строительные предприятия.

«Количество дней продления будет соответствовать сроку действия билета в период с 30 марта по 11 мая, если по нему было совершено не более восьми поездок в указанный период», — отмечается в материале.

При совершении в период с 30 марта по 8 июня не более 22 поездок проездной продлевается на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный период. Однако минимальный порог продления проездных – пять дней.

Пассажиров просят не спешить с продлением проездных, если не планируются поездки в ближайшие дни. Продлить проездной можно в любое время.

Льготные проездные для школьников, учащихся колледжей, студентов, ординаторов и аспирантов вузов можно будет продлить с даты обращения на срок, равный оплаченному периоду, который совпал с днями режима самоизоляции с 26 марта по 8 июня.

Так как льготные проездные билеты приобретаются на периоды, исчисляемые по месяцам, продление будет осуществляться также из расчета календарного месяца. Для компенсации в полном объеме пассажирам с соцкартами необходимо обращаться за восстановлением билета в начале месяца.

К примеру, если соцкарта была пополнена на три месяца, и это совпало со сроком самоизоляции, то компенсация будет доступна компенсация с даты обращения на два месяца плюс остаток дней до конца текущего месяца. Если же пассажир имел билет на месяц и обратился за услугой продления 12 июня, то билет продлят до конца июня. Если он обратится 1 сентября, то до конца этого месяца.

Ранее в Москве отменили цифровые пропуска для поездок на транспорте и режим самоизоляции.