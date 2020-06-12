РИАМО - 12 июн. На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта выхода российских регионов из режима ограничений по коронавирусу, сообщает Газета.ru.

С помощью данной карты пользователи смогут ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион.

«Большинство регионов в настоящее время находятся на первом этапе, при котором возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг», — отмечается в сообщении.

Например, Краснодарский край, Москва, Тюменская, Мурманская и Омская области, а также Карелия и Калмыкия начинают открывать магазины площадью до 800 «квадратов» и ряд образовательных организаций.

К примеру, Сахалин перешел к третьему этапу снятия ограничений — открываются кафе, торговые центры, библиотеки и музеи.

Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя анализ различных параметров, включая коэффициент распространения коронавируса.

В России за минувшие сутки выявили 8987 случаев заражения Covid-19. За весь период распространения инфекции зарегистрировано 511 423 случая инфицирования. Жертвами пандемии стали 6715 человек. После курса лечения выздоровели 269 370 пациентов.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.