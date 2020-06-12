РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 июн. В Домодедове за сутки выявили 51 новый случай коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии в округе составляет 1 353 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 730 новых случаев Covid-19.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1 353», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выявлено 47 911 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 666 человек. Выздоровели и выписались 14 955 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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