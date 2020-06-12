РИАМО - 12 июн. В Подмосковье и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождя до утра 13 июня, а из-за ветра – до 14 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице и Подмосковье «желтый» уровень из-за грозы и дождя объявлен до 09:00 13 июня. В Московском регионе объявлено предупреждение из-за порывистого ветра до 12:00 14 июня.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областей.

В Московском регионе в пятницу днем ожидается плюс 24-26 градусов, облачно с прояснениями, дождь, гроза и град. Порывы северного и северо-восточного ветра достигнут 14-19 метров в секунду.

Ночью 13 июня будет облачно с прояснениями, возможен дождь и гроза. Температура опустится до плюс 13-15 градусов. Скорость ветра будет достигать 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, возможен небольшой дождь. Порывы ветра достигнуть 13-18 метров в секунду.

Ночью 14 июня будет небольшая облачность и без осадков, температура воздуха составит плюс 9-11 градусов. Порывы северо-восточного и восточного ветра достигнут 17 метров в секунду. Днем облачность и порывы ветра сохранятся. Воздух прогреется до плюс 20-22 градусов.