РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 27 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе зафиксировали 2 443 инфицированных, сообщает областной оперштаб по коронавиру.

«В Подмосковье за сутки выявлено 730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2 443», - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 июня в горокруге насчитывалось 2 416 случаев заражения коронавирусом.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47 911. Скончались 666 заболевших. Выздоровели и выписались 14 955 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.