РИАМО - 12 июн. Голосование по поправкам в Конституцию РФ будет предусмотрено на придомовых территориях в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С 25 числа начинаем голосовать, понимаем, что здесь нельзя допустить какие-то избыточные риски, поэтому в большинстве своем в эту неделю мы предусмотрим голосования во дворах», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, работа ведется на разных территориях с управдомами и активными гражданами.

«Мы обсуждаем, во сколько удобней <…> прийти человеку и проголосовать, мы сделаем это в максимально комфортном режиме. Те, кто находятся дома, придем к ним, а тот, кто захочет прийти в избирательный участок, сможет это легко сделать 1 июля», — подчеркнул губернатор.

По его словам, на сегодняшний день стандарты безопасности — это норма жизни.

На территории Подмосковья откроют 4 134 основных участка, а также 79 участков в местах временного пребывания.

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