РИАМО - 12 июн. В Москве на Поклонной горе прошло торжественное поднятие флага России, в мероприятии впервые принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что поднятие флага не станет традицией для 12 июня.

«Это мероприятие для этого года», — уточнил представитель Кремля.

Флаг подняли под песню «Славься, славься, родина — Россия!» и под гимн РФ.

Также в церемонии поучаствовали президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Во время мероприятия соблюдалась социальная дистанция.