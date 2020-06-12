РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 июн. Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов и глава Домодедова Александр Двойных проверили, как работает ЦУР, и обсудили механизмы взаимодействия с региональными ведомствами, сообщил Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С рабочим визитом Домодедово посетил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Проверили, как работает ЦУР. Обсудили механизмы взаимодействия с региональными ведомствами, чтобы отработка запросов жителей была быстрой и качественной», - написал Двойных.

На особом контроле в Домодедове находятся контейнерные площадки и качество вывоза мусора региональным оператором. Также Хромов и Двойных проверили подготовку к новому учебному году школьных пищеблоков.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Главными задачами ЦУР являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона.