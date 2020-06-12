РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов проверил ход мероприятий по благоустройству Подольска и результативность работы с обращениями жителей, сообщил глава округа Николай Пестов.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов проверил 11 июня ход мероприятий по благоустройству территории Подольска по конкретным адресам и результативность работы с обращениями жителей, поступающими на портал «Добродел» и через социальные сети», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Большинство этих обращений связано с дворовыми территориями – жители фиксируют необходимость ликвидации ям во дворах, ставят вопросы по ремонту дорог и тротуаров, строительству парковок, детских площадок, благоустройству общественных пространств. Хромов начал свою работу в муниципальном ЦУРе, изучив на месте основную проблематику округа на текущий период, причины возникновения отложенных по срокам решений и повторов обращений подольчан, отправленных на портал «Добродел».

«Посмотрели, что беспокоит жителей: протечка кровель после обильных дождей, содержание детских площадок и потребность в них, приведение в порядок периметра территории обновленного после реконструкции стадиона «Зенит». Центры управления регионом и муниципалитетом позволяют выявлять проблемы, реагировать на них, контролировать выполнение», - сказал Хромов.

Он добавил, что в школе №6 микрорайона Климовск проверили, как проведен косметический ремонт зала, где питаются школьники, также обсудили с директором вопрос о необходимости замены технологического оборудования пищеблока. Хромов уточнил, что еще есть 2,5 месяца для подготовки к началу учебного года и важно, чтобы горячее питание детей было приготовлено в лучшем качестве и на современном оборудовании.

По его словам, Подольск из года в год хорошеет, строятся новые дороги, однако останавливаться на достигнутом нельзя. Зампред выразил надежду, что власти округа и области совместно с жителями сделают городской округ еще лучше и краше.

В ходе рабочей поездки проверили ямочный ремонт дворов в Центральном, Межшоссейном и Юбилейном микрорайонах, капитальные дорожные работы на улицах Литейной, Карла Маркса, Школьной, Большой Серпуховской, Октябрьском проспекте, Симферопольской улице, содержание дорожной сети в ЖК «Шепчинки» – на улицах Пионерская, Чехова и Лапшенкова, а также в Климовске – на Театральной, Революции и Первомайской.







