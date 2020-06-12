РИАМО - 12 июн. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова посетила городской округ Пущино, в ходе визита были организованы встречи со специалистами администрации и жителями, а также выявлены «красные» зоны, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Первым пунктом рабочей поездки стал муниципальный ЦУР, где проанализирована работа с обращениями граждан, поступающими в «Добродел». Инна Федотова дала рекомендации о том, как исключить повторные обращения граждан, минимизировать негативные обращения и эффективнее информировать», — говорится в сообщении.

После этого состоялось посещение общественной территории у фонтана на улице Академика Франка, по которой поступило больше всего обращений. В ближайшее время благодаря усилиям граждан и местных архитекторов планируется реконструкция объекта за счет правительства области. Помимо этого, там создан новый розарий. Жители мечтают организовать в парке экспозицию, где будут издаваться звуки местных птиц.

Далее министр приехала в сквер имени Александра Черкашина. На территории отсутствует освещение, дорожки и тротуар в плохом состоянии. На данный момент начались ремонтные работы, все недостатки устранят. Также министр побывала на бульваре Болотова, где проходит ремонт пешеходной зоны, и выслушала граждан по работе управляющей компании.

«Мне очень понравилось в Пущине. Во-первых, чувствуется, что жители города не равнодушны к его судьбе. Как люди пожилого возраста, так и молодежь. <…> Здорово, что у команды главы позитивный настрой по восстановлению уютных скверов, поскольку в городе очень много зелени. Безусловно, проблемы присутствуют. Я думаю, что вместе мы их обязательно решим», ─ сказала Федотова.

По словам главы округа Пущино Алексея Воробьева, качеству содержания города уделяются пристальное внимание.

«С Инной Аркадьевной мы обсудили проблематику, которая есть в округе. В том числе обращения жителей в «красной» зоне. Больше внимание нами уделяется именно качеству содержания города. Опыт руководства региона для нас очень важен, поскольку не всегда удается все отметить и предусмотреть. Все ценные рекомендации обязательно будем использовать в своей работе», ─ заключил он.