РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Юные жители ЖК «Изумрудные холмы» подмосковного Красногорска украсили свои окна в честь Дня России, который отмечают в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации округа.

В рамках празднования Дня России по всей стране проводят патриотический флешмоб «Окна России». Участникам предлагают украсить окна своих квартир рисунками и наклейками и разместить фотографию в соцсетях с хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссиию, #МояРоссия.

«К акции присоединились юные жители ЖК «Изумрудные холмы», ученики МБОУ СОШ №18. Ребята оформили окна своих квартир рисунками, картинками и надписями, посвященными России и своей малой родине», - говорится в сообщении.

В пятницу в нашей стране отмечают День России. Праздник был учрежден в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР 12 июня 1990 года.