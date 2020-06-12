РИАМО - 12 июн. Городской округ Домодедово лидирует по выявленным случаям коронавирусной инфекции за сутки – 51 случай инфицирования, на втором месте Подольск – 48 случаев, говорится в сообщении подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

Кроме того, за сутки в Королеве выявили 42 случая, в Мытищах – 36, в Орехово-Зуевском округе – 30, в Егорьевске – 29, в Красногорске – 27, в Истре и Павловском Посаде – по 25, в Раменском – 24, в Воскресенске и Одинцове – 23, в Рузском округе и Серпухове – по 22, в Дмитровском, Ленинском и Сергиево-Посадском округах – по 19, в Клину – 17, в Богородском округе, Луховицах и Чехове – по 16, в Можайске – 15 случаев.

В Балашихе, Дубне и Лыткарине зарегистрировали по 13 случаев, в Реутове – 12, в Шатуре – 11, в Люберцах, Пушкине и Химках – по 10, в Электростали – девять, в Ступине и Щелкове – по восемь, в Дзержинском и Лотошине – по пять, в Долгопрудном, Коломне, Лобне и Наро-Фоминском округе – по четыре, в Ивантеевке и Озерах – по три, в Жуковском, Рошале, Солнечногорске и Талдоме – по два, в Бронницах, Зарайске, Кашире, Котельниках, Красноармейске, Протвине, Серебряных Прудах, Фрязине, и Шаховской – по одному случаю.

В стационарах региона проходят лечение не только жители Подмосковья, но жители других регионов РФ, а также иностранцы. За весь период пандемии выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, постоянно не проживающих на территории Подмосковья.

С Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, также узнать об инфекции можно на сайте.

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Текстовая трансляция

12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.