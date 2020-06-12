РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 июн. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Андрей Булгаков поздравил жителей округа с Днем России, пожелав мира, гармонии и благополучия.

«Наша страна - это живописная природа, важнейшие ресурсы, выдающаяся территория и величайшее культурное наследие. Каждый год 12 июня мы чествуем независимость, несокрушимую мощь и вечную славу России», - написал Булгаков на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

Он отметил, что наша страна благодаря единству всегда была лидером в космической и атомной промышленностях, спорте и науке.