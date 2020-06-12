РИАМО - 12 июн. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева весь руководящий состав правительства региона выехал в муниципалитеты для контроля за решением хозяйственных вопросов, волнующих жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова посетила Коломну, Озеры и Зарайск, где проверила работы по благоустройству, уборке территорий и ямочному ремонту.
По ее словам, власти должны обращать внимание на проблемы прежде, чем жители, и оперативно устранять недочеты.
«Тем не менее сейчас много делается в благоустройстве, важно это беречь», — подчеркнула Виртуозова.
Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Александр Чупраков в Серпухове и Чехове проверил содержание дворов, детских площадок, подъездов, ямочный ремонт и покос травы. Кроме того, он провел разбор повторных обращений жителей в муниципальный ЦУР, а также тех обращений, чьи сроки были перенесены.
Вице-губернатор Игорь Тресков посетил Мытищи, Долгопрудный и Королев. Особое внимание уделили благоустройству, ремонту дворов, дорог и тротуаров, вывозу мусора, жалобам жителей на работу дорожных служб и служб ЖКХ.
«После зимы дорожные и коммунальные службы не могли оперативно решать вопросы из-за ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. За два месяца проблемы накопились. Работы, конечно, велись, но не на полную мощность. Не надо дожидаться, когда поступит жалоба от жителя. Надо работать на опережение негатива», — подчеркнул Тресков.
Первый зампред правительства Ольга Забралова проверила, как в Одинцове решаются хозяйственные вопросы.
«Были сигналы из Папушево — из-за засора в реке его затопило. Сейчас все в порядке — лишний мусор убрали», — заключила она.
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