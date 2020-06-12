РИАМО - 12 июн. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева весь руководящий состав правительства региона выехал в муниципалитеты для контроля за решением хозяйственных вопросов, волнующих жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова посетила Коломну, Озеры и Зарайск, где проверила работы по благоустройству, уборке территорий и ямочному ремонту.

«Губернатор нас учит: слушайте людей, помогайте и вместе становитесь лучше. Мы обошли все вместе с профильными службами и главами. Важно особое внимание обратить на чистоту и благоустройство. Где-то двери не отмыты от наклеивания объявлений, где-то не покрасили лавочку — забыли, и людям это не нравится, пишут в «Добродел», в соцсетях», — сказала Виртуозова.

По ее словам, власти должны обращать внимание на проблемы прежде, чем жители, и оперативно устранять недочеты.

«Тем не менее сейчас много делается в благоустройстве, важно это беречь», — подчеркнула Виртуозова.

Вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Александр Чупраков в Серпухове и Чехове проверил содержание дворов, детских площадок, подъездов, ямочный ремонт и покос травы. Кроме того, он провел разбор повторных обращений жителей в муниципальный ЦУР, а также тех обращений, чьи сроки были перенесены.

«Серпухов находится в так называемой «зеленой зоне», а Чехов пока в «красной». У них есть повторные жалобы, с ними необходимо работать. Любое обращение жителя важно, необходимо оперативно исправлять все недоработки. Я хочу поблагодарить жителей, которые находят время, сообщают о проблемах, которые необходимо решать», — добавил Чупраков.

Вице-губернатор Игорь Тресков посетил Мытищи, Долгопрудный и Королев. Особое внимание уделили благоустройству, ремонту дворов, дорог и тротуаров, вывозу мусора, жалобам жителей на работу дорожных служб и служб ЖКХ.

«После зимы дорожные и коммунальные службы не могли оперативно решать вопросы из-за ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией. За два месяца проблемы накопились. Работы, конечно, велись, но не на полную мощность. Не надо дожидаться, когда поступит жалоба от жителя. Надо работать на опережение негатива», — подчеркнул Тресков.

Первый зампред правительства Ольга Забралова проверила, как в Одинцове решаются хозяйственные вопросы.

«Были сигналы из Папушево — из-за засора в реке его затопило. Сейчас все в порядке — лишний мусор убрали», — заключила она.