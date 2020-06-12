РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поддержал акцию #ЯЛюблюРоссию, записав видеоролик, в котором поздравил жителей Балашихи с Днем России, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

«Для каждого малая Родина – это частичка души – то место, где живет ваша семья, родные, друзья. День России объединяет всех граждан нашей необъятной Родины - людей разных поколений, политических взглядов, вероисповедания, символизируя неразрывную связь каждого с родной землей», - сказал Ефимов.

Он поздравил жителей Балашихи с праздником и отметил, что пандемия внесла коррективы в празднование Дня России.

«Из-за ограничений на массовые мероприятия большинство акций проходят в виртуальном пространстве. Силами творческих коллективов Домов культуры и при поддержке общеобразовательных учреждений, библиотек, общественных организаций Балашихи в социальных сетях проходит более 80 акций. Жители поют, танцуют, читают стихи, посвященные Родине», - подчеркнул Ефимов.

Депутат поблагодарил организаторов флешмобов и всех горожан, которые записали видео, посвященное Дню России, и выложили в Сеть.