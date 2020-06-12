РИАМО - 12 июн. Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические правила для объектов торговли и рынков в сфере пищевой продукции, сообщает Газета.ru.

«Новые правила будут действовать до 1 января 2031 года», — отмечается в материале.

Эти правила направлены на то, чтобы не допустить вспышек и распространения инфекций и отравлений в магазинах и на рынках.

Согласно нововведениям, рыбные магазины не смогут располагаться в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям.

Кроме того, нельзя будет продавать продукты, которые упали на пол, и взвешивать продукты на весах без упаковки.

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12 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 80% новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет. Также 5,2% среди заболевших - дети.

- В Подмосковье за сутки выздоровели 768 пациентов с коронавирусом; скончались 22 человека.

- В Москве выявили 1714 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье их число составило 730 человек.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 2255 человек. Всего число людей, перенесших инфекцию, увеличилось до 118 024 человек.