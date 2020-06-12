РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 июн. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила горожан с Днем России, который отмечают в пятницу.

«С днем рождения, наша любимая Родина! С днем рождения, Россия! В этот замечательный день желаю каждому здоровья, счастья, добра и благополучия», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она разместила также видеоролик, в котором пожелала процветания и благополучия России.

«А благополучие нашей страны – это благополучие каждого из нас. Это праздник каждого из нас, от мала до велика», - подчеркнула Хаймурзина.

В этом году празднование Дня России пришлось на период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий. Однако жители Красногорска могут в режиме онлайн посмотреть концерты, которые подготовили учреждения культуры округа к этой дате.