РИАМО - 12 июн. В Московской области в пятницу ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 18 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», — отмечается в материале.

При грозе рекомендуется, по возможности, не выходить из дома, закрыть окна и держаться подальше от электропроводки и антенн. Во время грозы на улице не стоит укрываться под деревьями и находится рядом с водоемами.

При порывистом ветре спасители советуют убрать вещи с балкона, не парковать машину под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

Кроме того, стоит обходить плохо укрепленные конструкции и сооружения повышенного риска: мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач и промышленные объекты.