РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска с 15 по 20 июня перекроют выезд автомобильного транспорта с улицы Генерала Варенникова на улицу 43-й Армии, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Генеральный подрядчик строительства участка автодороги по улице 43-й Армии АО «Монолитное строительное управление-1» в связи с фрезеровкой и укладкой верхнего слоя асфальта, а также с выполнением ряда других работ по завершению строительства дороги, с 15 по 20 июня перекроет выезд автомобильного транспорта с улицы Генерала Варенникова на улицу 43-й Армии», - говорится в сообщении.

Жителей попросили быть внимательными и принесли извинения за временные неудобства.